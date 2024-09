VIDEO/ Dumfries in gol con l’Olanda: tap-in del 2-2 contro la Germania

Altra rete in nazionale dell'esterno nerazzurro che presto dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro

La stagione all'Inter non è ancora decollata, ma con la maglia dell'Olanda Denzel Dumfries si conferma una garanzia. Il laterale orange ha messo ancora una volta il suo nome sul taccuino dei marcatori nel 2-2 contro la Germania di questa sera, gara valida per il girone di Nations League. Il difensore nerazzurro si è fatto trovare nel posto giusto, al momento giusto: gran parte del merito va a Brobbey, abile a farsi spazio in area avversaria e a mettere il compagno davanti alla linea di porta.