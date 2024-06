La squadra nerazzurra è composta da personaggi leggendari, che hanno contribuito in maniera straordinaria alla storia dell'Inter e in generale dello sport italiano: allenatore e capitano è Arrigo Muggiani, fratello minore di Giorgio, l'uomo che per primo disegnò lo stemma dell'Inter il 9 marzo 1908. Grandissimo appassionato di pallacanestro e sport, Arrigo è anche uno dei fondatori e primo presidente nella storia della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro): in seguito parteciperà anche all'Olimpiade del 1924 a Chamonix nel bob. Giorgio, Arrigo e Marco Muggiani: anche il terzo fratello fa parte dell'Inter che vince il campionato nel 1923. Marco, oltre ad essere stato il primo segretario della neonata federazione, ha guidato anche la Nazionale italiana di pallacanestro nelle sue prime uscite, diventando così il primo Commissario Tecnico della storia degli Azzurri. Campioni leggendari, come anche Giuseppe Sessa, altro componente della squadra, che nella sua carriera giocò nei campionati di basket, calcio e rugby, diventando anche allenatore della Nazionale della palla ovale.