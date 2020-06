Videomessaggio di Zhang ai dipendenti: “Grazie per gli sforzi, l’Inter è una famiglia”

“Grazie per gli sforzi di questo periodo, siamo pronti per affrontare nuove avventure. Lo faremo tutti insieme, l’Inter è una famiglia“. Steven Zhang ha voluto abbracciare virtualmente, attraverso un video di trenta secondi, tutti i dipendenti dell’Inter nel giorno della riapertura della sede di viale della Liberazione.

Il numero uno del club nerazzurro è a Nanchino e non ha ancora fissato la data del rientro a Milano. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il club continuerà a lavorare in ‘smart working‘.