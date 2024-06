Christian Vieri ha tagliato il nastro inaugurale del Festival della Serie A, iniziato questa mattina a Parma. L'ex giocatore nerazzurro ha parlato della sua storia: «Ero un ragazzo in Australia e avevo due obiettivi: giocare in Serie A e in nazionale».

«Giocare a calcio era il mio sogno, è tutto bello. Il calcio per me è tutto bello, ma anche per i miei compagni», ha aggiunto e poi ha anche fatto una battuta sul suo passato da giocatore a Milano (lui ha giocato anche nel Milan.ndr): «Grazie a Parma e al Parma che è tornato in Serie A, finalmente! Era una delle mie trasferte preferite, ad un'ora da Milano e si mangia da Dio. Io al sabato sera mi abbuffavo e quindi è sempre stata una delle mie tappe preferite».