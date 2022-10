Vieri: “L’Inter non è stata bella ma solida, ha giocato da squadra. Il Barça…”

Intervenuto durante la Bobo TV, Christian Vieri, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Barcellona

Intervenuto durante la Bobo TV, Christian Vieri , ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter col Barcellona:

"Gioca bene il Barça, non ha concluso molto. È sempre padrone del gioco ma ha concluso poco, l'Inter non ha fatto tantissimo, ha vinto, è solida e ripartiva quando il Barça faceva errori. Un po' di paura ci sta, era una situazione così così, non è stata una bella Inter ma solida. C'era tanta pressione, si giocava contro una top ma hanno giocato da squadra"