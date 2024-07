Christian Vieri, intervistato da Luca Toni all'interno di "Fenomeni", format realizzato da Prime Video, ha parlato del suo trasferiento dall'Inter al Milan: "Traditore? Altri giocatori avevano già fatto questa cosa, però ero io e quindi... Tanto casino, clamore, perchè ero stato un idolo per i tifosi, ma lì ero arrabbiato con il direttore, con la società, quindi vado via. Poi io sono di coccio: mi aspettavo che il presidente mi chiamasse e mi dicesse di rimanere, e io sarei rimasto. Non è arrivata la chiamata, io ero sempre incazzato perchè giocavo un po' di meno, un po' di problemi qua e là, il direttore ha messo del suo, e decido di andare via.

Chiamo il mio procuratore e gli dico: "Senti se a Madrid hanno bisogno". Mi dice che in quel momento non avevano bisogno, e in quei giorni mi arrivò un'offerta dal Milan, e io sono andato subito. Un po' per dar fastidio all'Inter, un po' perchè volevo andare in una grande squadra: non è che perchè vado via dall'Inter, dove sono stato bene, e allora devo smettere con il calcio. Sono andato là, ma la mia prima scelta era l'Atletico Madrid: forse loro non mi volevano perchè pensavano che andassi sempre in discoteca e che avrei fatto casini...".