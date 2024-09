-Cosa ci dirà City-Inter?

«Mi aspetto una partita che con la finale non avrà nulla a che fare, perché sono passate due stagioni e perché è differente il peso. Anche se la perdi puoi arrivare tra le le prime otto. Per l'Inter giocare a Manchester è un vantaggio: sono gare così difficili anche in casa che meglio in casa avere avversarie più facili. Il derby pesa di più del debutto in CL e saranno necessarie le rotazioni che finora Inzaghi non ha fatto perché ha fatto giocare l'Inter dello scudetto. Con le alternative capiremo il peso dell'Inter. L'anno scorso i nerazzurri hanno vinto con 19 punti, giocando un campionato straordinario, e tutte le individualità hanno dato il massimo, ora si riparte da zero e non è scontato nulla», ha aggiunto sul momento dei nerazzurri.