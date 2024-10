Intervenuto in diretta su TvPlay, Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così dei migliori terzini mancini al mondo dopo le recenti parole di Zvonimir Boban su Federico Dimarco: "Non sono d'accordo con Boban, io prendo sempre Dimarco al posto di Theo Hernandez. Specialmente se si parla di fase offensiva: Dimarco poi difende dieci volte meglio di Theo a livello di idea. A quattro non può giocare? Se ne siete convinti voi... Io preferisco lui: Theo è forte, ma prendo l'interista. Però per primo io metto Mendy, per me è il più forte di tutti. Ma a me Federico sembra che stia tenendo un grande livello, l'unica pecca è stata l'Europeo".