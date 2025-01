«Mi dispiace per questo ragazzo. Nel senso che le sue difficoltà le riconosco, le vedo, anche per come gioca anche la Juventus, e sono riconoscibili. Ma penso che le difficoltà più grandi gliele abbia create l'allenatore». Così Beppe Bergomi, su Skysport ha parlato del momento di Dusan Vlahovic .

Sull'attaccante della Juventus, l'ex capitano dell'Inter ha sottolineato: «I Lautaro, aspetta non mi vengono in mente altri giocatori, vengono coccolati. L'argentino penso abbia fatto gli stessi gol di Vlahovic. Però tu capisci che c'è un'altra considerazione. Magari diciamo, lui è un capitano, ha un altro tipo di comportamento non lo so. Però il giocatore bianconero non è così coccolato. E allora è messo in discussione già dall'allenatore. Non solo dalla società».