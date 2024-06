L'Italia che abbiamo visto dal ventiquattresimo secondo di gioco in poi è stata decisamente confortante, almeno per tre motivi. Numero uno, la reazione: benché ricca di giocatori inesperti a livello internazionale (Calafiori, Frattesi, Scamacca), la Nazionale ha trasformato quello shock in energia positiva anziché in paura, in cattiveria agonistica anziché in insicurezza. Così è arrivata la rimonta, feroce e immediata: al 16' eravamo già avanti. Numero due, l'armonia: in poco tempo Spalletti è riuscito a costruire un'Italia nella quale tutti sanno ciò che devono fare, lo fanno bene e - soprattutto - lo fanno in sintonia con il resto della squadra. Il pressing funziona, il possesso-palla anche e la difesa, che passa da quattro a tre in base ai momenti della partita, sembra collaudata da tempo e non nuova di zecca in questa composizione. Numero tre, la qualità dei singoli: anche se non abbiamo fuoriclasse, anche se Mbappé e Bellingham non sono cose nostre, abbiamo diversi campioni che incidono tantissimo, a cominciare da Barella, il migliore, e da Donnarumma, determinante al 90', nell'unica occasione in cui era necessario che lo fosse.