"C'è una partita ancora più importante di Inter-Juve che si appresta a giocare, anzi che sta già giocando, Thiago Motta", sostiene Alessandro Vocalelli nel suo focus per la Gazzetta dello Sport. Spiega il noto giornalista: "Come - direte - cosa ci può essere di più intrigante e significativo del duello con la rivale storica? Tra l’altro in una situazione di classifica che non ammette distrazioni: perché c’è il Napoli che si è messo al comando del gruppo e un passo falso rischierebbe di scavare già un piccolo solco. E invece qualcosa di addirittura più complesso, come dicevamo, c’è. Ed è una sfida - a voler usare un termine forse un po’ esagerato - addirittura culturale".