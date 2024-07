Wanda Nara , agente e moglie di Mauro Icardi , è tornata prepotentemente sotto i riflettori con un nuovo tormentone estivo. L'imprenditrice argentina ha infatti annunciato la rottura sentimentale con il giocatore del Galatasaray , che è rientrato ieri a Istanbul per preparare la nuova stagione.

La coppia non è nuova a crisi e separazioni, regolarmente consumati nella luce mediatica. Ecco che cosa ha rivelato Wanda in un programma televisivo argentino, dopo che il suo avvocato di fiducia aveva confermato le voci di una nuova e potente crisi, e come ha reagito il pubblico dei social... (LEGGI QUI)