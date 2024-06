«Difficile, dura, equilibrata che può andare da una parte o dall’altra. Speriamo tocchi a noi, e di sicuro proveremo a vincere. Abbiamo visto tutti insieme qui in ritiro la sfida con l’Albania e l’Italia ci ha impressionato: una squadra intensa, forte, che pressa alto e si chiude bene. I compagni mi prendevano in giro, dicono che con Di Lorenzo non avrò vita facile, che è super intenso e mi starà addosso, appiccicato. Mi sa che hanno ragione. Proverò a dargli fastidio con le mie armi, velocità e dribbling».