Alla vigilia della gara di Champions League contro il Manchester City, Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa. Insieme al tecnico della Juve c'era Kenan Yildız. Il giocatore ha analizzato la sua prima parte di stagione: "Sarà una grande partita domani, non vediamo l'ora di affrontare partite così, siamo molto entusiasti. Un errore da evitare? Ci siamo preparati per tutte le partite e speriamo che il risultato di domani sia positivo. Per me sarà una grande partita, farò del mio meglio. Le mie aspettative sono diverse, è una grande stagione ma c'è sempre margine di miglioramento. Sono partito bene e spero che questa stagione continui al meglio".