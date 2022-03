Zambrotta: “L’Inter sta accusando il calo che capita alle squadra di Simone Inzaghi”

L'ex terzino del Milan Gianluca Zambrotta ha parlato della semifinale di Coppa Italia di questa sera tra i rossoneri e l'Inter

Andrea Della Sala

Intervistato da Gazzetta.it, l'ex terzino del Milan Gianluca Zambrotta ha parlato della semifinale di Coppa Italia di questa sera tra i rossoneri e l'Inter:

"L'Inter sta accusando il calo che spesso capita alle squadre di Simone Inzaghi nella seconda parte della stagione. Era partita bene, ma ha permesso alle rivali di rientrare in campionato".

Dove si ferma la lotta scudetto?

"Adesso coinvolge cinque squadre. Non si può escludere nemmeno l'Atalanta, perché se vincesse la gara che deve recuperare aggancerebbe la Juve e sarebbero tutte racchiuse in 7 punti. Al massimo 8, visto che anche l'Inter ha una gara in meno".

Sette/otto punti da recuperare in classifica non sono troppi, con 27 giornate già andate in archivio?

"Guardi, in carriera mi è capitato di vincere scudetti in rimonta e anche di perderne uno quando ero a +9 a 8 turni dalla fine (nel 2000 con la Juve superata dalla Lazio, ndr).

Tutti dentro, dunque. Cosa sta frenando le due squadre milanesi?

"Il Milan ha perso ritmo e qualità tecnica, come ha sottolineato il suo allenatore. L'Inter è un po' appannata e il sorteggio così complicato in Champions League col Liverpool non ha aiutato".

Sacrificare Lukaku sull'altare del bilancio è stato un errore, visto il rendimento di Romelu al Chelsea e di Lautaro in nerazzurro?

"Col senno di poi sono bravi tutti. E poi non credo che il problema sia lì, perché comunque Dzeko ha già segnato 14 gol e retto il peso dell'attacco. È stato preso anche Correa, quando sta bene dà un valore aggiunto".

Da esperto del settore terzini: le piace di più Hernandez o Gosens?

"Fatico a sceglierne uno, perché entrambi hanno le caratteristiche che piacciono a me. Spingono in fase offensiva, hanno personalità. Con Gosens ha fatto un grandissimo lavoro Gasperini; Theo ha ancora margine per crescere, e insieme a Leao forma una catena di sinistra formidabile".