Ivan Zamorano ha analizzato la gara in programma a San Siro tra Inter e Torino: "Mi aspetto una gara molto difficile. Il Torino sta giocando bene, ogni domenica. Oggi mi aspetto una partita chiusa. Gli uomini importanti dell'Inter dovranno essere molto importanti perché mi aspetto una partita con pochi gol. Taremi? È un bomber, assiste la squadra, si muove bene. Ha dimostrato che può essere un buonissimo giocatore. Alza il livello? Abbiamo bisogno di tutti i giocatori. Taremi può far bene in questa Inter".

"Ogni giocatore gioca 70 partite all'anno. Giochi tantissime partite. Tu vedi questa Inter e vedi che ha due giocatori per ruolo. L'anno è lungo e difficile. Tutti, titolari e non, devono essere pronti e in forma. Simone deve capire che deve dare l'opportunità a tantissimi giocatori perché siano sempre in forma", ha concluso Zamorano.