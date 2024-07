Il nipote di Javier Zanetti, Nicolas, che da poco gioca nella Cannobiese, squadra di Prima Categoria, in Piemonte, ha parlato dello zio, ex capitano e vice presidente dell'Inter . « Cambiare Paese quando sei giovane e adattarsi a una nuova cultura non è facile. Quando si parla di calciatori, tante persone pensano solo ai soldi che si guadagnano, ma dietro ci sono tanti sacrifici e rinunce e il mio padrino Javier ha dedicato completamente la sua vita al calcio. Sempre corretto, mai una parola fuori posto, una vera bandiera che al giorno d’oggi in un movimento calcistico e sociale totalmente basato sul business non esiste più. È un esempio per tutti , soprattutto per i bambini che sognano un giorno di poter diventare calciatori», le parole sull'ex calciatore nerazzurro.

«Io il calcio ce l'ho nel sangue, fa parte di me. Nella mia famiglia è sempre stato un ragione di vita, non solo perché sia per mio padre che per mio zio era un lavoro ma perché per noi argentini è una religione. Messi per noi è il migliore, non solo dentro al campo, ma soprattutto come persona. È un esempio per tutti. È stato anche criticato per tanti anni perché non vinceva con la Nazionale e alla fine ci è riuscito», ha aggiunto.