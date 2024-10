Sky – Caso ultras, dopo Inzaghi sarà sentito nelle prossime ore Zanetti

Anche il vice presidente dell'Inter, anche lui come persona informata sui fatti, sarà sentito dai pm dell'inchiesta sulle curve

Questa mattina, nell'ambito dell'inchiesta sugli ultras, è stato sentito come persona informata sui fatti. Nelle prossime ore, hanno spiegato a Skysport, sarà sentito anche Javier Zanetti , vice presidente dell'Inter, anche lui come persona informata sui fatti.

Dell'ex capitano nerazzurro si era parlato in una telefonata tra Ferdico e Materazzi in cui il capo ultrà riferiva all'ex difensore che avrebbe saputo proprio da Zanetti di funzionari di Polizia che monitoravano la Curva dopo la morte di Boiocchi (2022) come riportato dagli atti dell'inchiesta che ha portato ai 19 arresti delle scorse settimane.