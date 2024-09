Zauri: “Inter più forte dell’anno scorso. Milan? Dietro rispetto alle big”

In un'intervista rilasciata a News.superscommesse.it, Luciano Zauri, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, di Atalanta e Fiorentina, ha parlato del campionato appena iniziato: "In campionato sono partite bene soprattutto Inter e Juventus. L'Inter, in particolare, sembra aver mantenuto il trend della scorsa stagione, facendo già vedere quanto di buono mostrato anche in passato. I bianconeri hanno affrontato la Roma e due squadre sulla carta abbordabili, però, nonostante i tanti cambiamenti, mi è sembrata già una squadra molto organizzata e sul pezzo.