“L’Inter è avanti anni luce rispetto alle altre squadre di serie A, mi auguro che il Napoli possa vincere lo scudetto perché sono sempre stato vicino a questa città, anche se i favoriti assoluti sono i nerazzurri. Lukaku è il mio idolo assoluto, la campagna acquisti mi è piaciuta tantissimo, spero che rispetto a Roma possa fare molto meglio. Lukaku è il migliore attaccante della serie A e lo dico anche spulciando i suoi numeri che sono di gran lunga i migliori della serie A, per me in partenza è superiore a Lautaro. Sono tre giorni che le notizie su Schillaci non sono buone, la situazione è abbastanza grave. Ci auguriamo che anche da questa disavventura possa uscirne presto”.