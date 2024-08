Zazzaroni: “Inter, critiche folli. Miglior tecnico? Non Inzaghi ma un altro, di galoppo proprio”

"L'Inter è più forte della migliore Juve ideale? 100%, te lo firmo perché più squadra. Se il Napoli vende Osimhen, fa pari e patta con quello che ha investito, il grande investimento lo ha fatto per Conte. Conte non basta, ci vogliono i giocatori. Conte è il miglior allenatore del campionato? Ma tutta la vita, di galoppo proprio. Conte è il miglior allenatore della Serie A attuale, alla quale mancano Allegri, Mourinho, Pioli e Sarri. Ma non solo per quello, anche perché lo ha dimostrato. Secondo me ma credo anche secondo tutti"