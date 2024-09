Zazzaroni: “Inter la mia favorita, ma spero vinca un’altra. Sembra che…”

Ivan Zazzaroni, nel corso di Deejay Football Club di oggi, ha parlato del campionato di Serie A appena cominciato e, in particolare, delle squadre che lotteranno per la vittoria finale. Queste le sue considerazioni:

"La mia favorita? In condizioni normali vince l'Inter, c'è il discorso delle energie che tolgono le coppe da verificare. A Genova ho comunque visto una squadra che ci crde tanto, come se il vecchio campionato non fosse mai finito. Poi spero vinca il Napoli, è la mia massima aspirazione".