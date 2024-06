Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha analizzato la vittoria dell'Italia contro l'Albania. Un successo inatteso per come è arrivato, vista la grande qualità mostrata per lunghi tratti dagli azzurri. Parla proprio di questo Zazzaroni. Le sue parole: "Singolare la modalità del nostro felice esordio. La prima rete l’ha segnata in gran parte con le mani Dimarco, il pareggio l’ha firmato Bastoni, il punto del vantaggio Barella, sul 2 a 1 a centrare un palo è stato Frattesi e dopo poco più di mezz’ora abbiamo capito (una volta di più) perché l’Inter ha vinto lo scudetto con 19 punti sul Milan.