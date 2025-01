Il campionato se lo giocheranno Inter e Napoli? Ivan Zazzaroni, ospite a Pressing, commenta così la sfida scudetto: "Napoli favorito? Io sono del Vomero Football Club, per cui me lo auguro. Però, sono rispettoso nei confronti dell'Inter, ma non tolgo ancora l'Atalanta. Ci sono ancora 17-18 partite, per alcuni, la vedo giocare ancora bene. Anche ieri ha giocato bene.

Poi il Napoli ha avuto questo colpo finale molto importante di uno scarsissimo Lukaku. Lukaku ha fatto 8 gol e 6 assist, ma è scarso. Ma era un big match con l'Atalanta? No, no, no, no perché se fa gol, se decide Lukaku non è big match, non è omologato come big match, cioè è un amichevole", ha scherzato Zazzaroni, con evidente riferimento alla teoria di Trevisani, secondo cui Lukaku scompare nelle grandi partite.