Spalletti dice: se i giocatori non sono in forma non è colpa mia. I club me li hanno mandati così. Ha ragione?

"Nel calcio c'è una regola: chi vince festeggia, chi perde spiega".

E tu a Spalletti dai ragione o torto?

"Da fuori è sempre difficile giudicare. Quando sei dentro è tutto più complicato. Te lo assicuro io, so cosa vuol dire fare l'allenatore. Certo, qualche obiezione posso fargliela: perché fai giocare Di Lorenzo che non è in forma? Perché metti Darmian a sinistra che ha sempre giocato a destra? Perché Fagioli che quest'anno ha giocato 10 minuti?".

L'Italia ha giocato molto male con la Svizzera?

"Non è che ha giocato male con la Svizzera: l'Italia se non fa gol Zaccagni sta a zero. L'Italia con la Spagna la palla non l'ha mai vista, e con la Croazia fino al 98esimo perdeva".

Gravina e Spalletti non vogliono lasciare.

"Ma se mandi via Gravina e Spalletti e ci metti Zenga e un altro non è che i problemi si risolvono. I giocatori selezionabili saranno sempre quelli. Le grandi squadre non ci forniranno mai fuoriclasse italiani. Va bene, polemizziamo. Però ditemi: chi ci mettiamo lì? Con che progetto? E sono migliori di Gravina e Spalletti? Io a Luciano ho mandato un messaggio: amico mio, guarda avanti, non ti girare indietro".