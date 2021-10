Zenga: “Mourinho, formazione col Bodo per due motivi. Non credo volesse…”

Le dichiarazioni dell'ex portiere sul clamoroso ko della Roma in Conference League nella partita di giovedì scorso

A Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha parlato così del ko della Roma di José Mourinho in Conference League: “Prima la trasferta in Norvegia, poi Napoli, Cagliari e Milan, Mourinho ha dato possibilità a chi gioca meno di farsi vedere e fare una discreta partita. La Roma non ha giocato, sembravano presi da fuori dallo stadio proprio. Non credo Mourinho volesse far vedere qualcosa alla società con le scelte dei titolari, assolutamente”.