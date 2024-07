Walter Zenga è tornato all'Inter per una visita nella sede di viale Liberazione. L'ex portiere nerazzurro ha raccontato ai follower di sentirsi come sempre a casa. E a chi gli chiedeva se gli piacerebbe lavorare per l'Inter, Walter ha risposto così: "Sarebbe un bel sogno".

Walter ha poi sferrato un attacco polemico all'indirizzo del suo ex vice Benny Carbone, che dalla prossima stagione guiderà l'U18 nerazzurra: "Oggi ero in sede all'Inter, casa mia, la mia vita e ho appreso che l'Under 18 verrà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non se lo merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione delle cose oppure per simpatia??? Le under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà... Va beh Inter, forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi...".