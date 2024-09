Le parole dell'ex portiere: "Ho accolto con piacere la proposta del presidente Ricci e sono pronto a misurarmi in questo nuovo ruolo"

Nel giorno della presentazione come nuovo dirigente del Siracusa, Walter Zenga ha parlato così in conferenza stampa del suo nuovo ruolo: "Ho accolto con piacere la proposta del presidente Ricci e sono pronto a misurarmi in questo nuovo ruolo. Metto a disposizione della società azzurra la mia conoscenza del calcio nella convinzione che questo progetto sia destinato a crescere ulteriormente", le sue parole riprese da Repubblica.