Il club siciliano, attualmente militante in Serie D, è in trattativa con l'ex portiere con l'obiettivo di inserirlo nel proprio organigramma

Walter Zenga è pronto per sbarcare in Sicilia. L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale sarebbe molto vicino al Siracusa, club militante in Serie D. Il suo ruolo, tuttavia, non sarà quello di allenatore: il presidente Alessandro Ricci ha deciso di inserirlo nel proprio organigramma dirigenziale ed è riuscito a convincerlo ad accettare il ruolo di brand ambassador per sviluppare all'estero il nome del Siracusa.