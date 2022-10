TS – Zhang non ha forza di aiutare l’Inter: farà solo una cosa prima di cedere

I ricavi di Suning.com sono calati del 60% rispetto all’anno precedente. La notizia, giunta in Italia nella giornata di ieri, non avrà grande impatto sull'Inter, ma di certo non aiuta Steven Zhang.

Lo spiega anche TuttoSport in edicola di questa mattina: "Queste notizie ormai provocano poche ripercussioni sull’Inter. Ma non in termini positivi. Semplicemente perché è assodato che la famiglia Zhang non è più in grado di immettere risorse economiche nel club nerazzurro, ma può solo limitarsi a rilasciare quanto resta del maxi-finanziamento di Oaktree Capital: circa 100 milioni dopo gli ultimi 100 immessi in seguito al rosso di 140 milioni dell’ultimo bilancio. La spinta dalla Cina si è affievolita da tempo, da quando sono evaporate le esorbitanti sponsorizzazioni con aziende e intermediari locali. Non a caso, negli ambienti milanesi vicini all’Inter cresce il partito di chi si augura che la famiglia Zhang prenda seriamente in considerazione le offerte dei papabili acquirenti. In particolare americani, rivedendo la valutazione dell’Inter fissata a 1,2 miliardi, considerata troppo elevata dagli interessati".