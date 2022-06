Zhang: “Tre trofei vinti? Sei anni fa non lo avrei mai immaginato, soprattutto se…”

Ieri a Interello il presidente Zhang ha organizzato un evento di team building, per cercare di unire e compattare tutto lo staff. "Zhang ha fatto un discorso motivazionale nel quale, dopo aver ribadito le difficili condizioni di vita che tutti hanno dovuto fronteggiare a causa del Covid, ha lodato l'unità del lavoro di gruppo svolto all'Inter. Ha esortato soprattutto i giovani dipendenti a dare tutto per loro stessi e per il club, ad avere idee, a sognare in grande. Non ha nascosto inoltre la sua soddisfazione per i tre trofei conquistati. «Sei anni fa non lo avrei neppure immaginato, soprattutto se mi avessero detto che avremmo battuto due volte la Juventus in finale» ha ammesso", conferma il Corriere dello Sport.