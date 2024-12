Paolo Ziliani è tornato a parlare del momento negativo del Milan, con alcuni duri bilanci relativi alla programmazione in casa rossonera. Il giornalista sportivo ricorda: "Mentre l'Inter rifila 6 gol alla Lazio, Ibra racconta in giro di voler "vincere trofei e fare la storia" con un Milan così scarso da non essere in corsa nemmeno per la Conference. Il tutto mentre Fonseca nella sera in cui la squadra rotola all'8° posto dice che il Milan ha giocato bene e che è mancato soltanto il gol. Il comandante Schettino al confronto sapeva quel che faceva".