Paolo Ziliani si è interrogato in una lunga e dettagliata riflessione sulla possibile anti-Inter del prossimo campionato. Per il giornalista sportivo potrebbe essere il Napoli di Conte la squadra più quotata a battagliare per il campionato: "Tra tutti i potenziali competitor dell’Inter è la squadra che già adesso mostra una chiara, delineata e più leggibile identità tattica che la scelta di Conte e il suo lavoro renderanno sempre più marcata. Dopo lo tsunami di un anno fa, De Laurentiis sta cercando in tutti i modi di venire incontro alle richieste del nuovo allenatore: e se tutto andrà per il meglio, in particolare riguardo alla risoluzione delle situazioni critiche, quelle di Osimhen (con annesso Lukaku) e di Kavartskhelia, Conte si ritroverà seduto al volante dell’auto desiderata, con tutti gli optional richiesti". E per Ziliani il pensiero è molto chiaro: "Se si guarda la classifica del campionato scorso (Inter 94, Milan 75, Juventus 71, Atalanta 69, Bologna 68, Roma 63, Lazio 61, Fiorentina 60, Torino e Napoli 53) pensare che l’Inter fallisca la conquista del prossimo scudetto sembra una follia: l’inferiorità dei suoi rivali è stata e sembra ancora a tal punto palese e conclamata che sia Milan che Juventus, e cioè la 2^ e la 3^ classificata, sono state costrette a fare reset e a cambiare guida tecnica nella speranza di sparigliare le carte visto che la partita contro i nerazzurri si era ormai fatta - allo stato delle cose - ingiocabile".