"E' andata male purtroppo, ho vissuto con un po' di fiducia questo Europeo ma poi sono usciti troppo presto. E' andata male e non c'è niente da dire e non mi sento di dare consigli a Spalletti".

Il mito azzurro Dino Zoff è dispiaciuto per l'Europeo andato ma male, ma guarda avanti con fiducia in vista delle qualificazioni ai Mondiali del 2026 in Usa, Messico e Canada: Ora l'Italia deve qualificarsi ai Mondiali, sarebbe la terza volta che non ci va: