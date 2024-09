Zoff: “Scudetto? Inter favorita. Poi Milan e Juve. Napoli deve togliere ruggine scorso anno”

"È ancora troppo presto per dire chi è il padrone del campionato. Il Napoli deve scrollarsi di dosso qualche ruggine dell'anno passato, ma si presenta con le big. L'Inter gode dei favori del pronostico, perché ha vinto e ha un grande rosa. Poi ci sono Milan e Juventus, che mi sembra molto prudente, ma efficace. La prudenza porta vantaggi sempre, in ogni ambito della vita". Così Dino Zoff, capitano della Nazionale campione del mondo '82 e leggenda de calcio italiano, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sull'avvio di campionato e sul Napoli di Conte in testa alla classifica dopo sei giornate.