Le parole dell'ex calciatore: "L’Inter ha tenuto l’intelaiatura e aggiunto quello che serviva per rinforzare la rosa in vista di una stagione zeppa di impegni"

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Gianfranco Zola, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto, con l'Inter favorita: "La squadra campione d’Italia lo è sempre. Il Napoli dell'anno scorso? E' stato stravolto dalle partenze di Spalletti, del diesse Giuntoli e da un perno della difesa come Kim. L’Inter invece ha tenuto l’intelaiatura e aggiunto quello che serviva per rinforzare la rosa in vista di una stagione zeppa di impegni, tra campionato e Champions League.