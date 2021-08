Biasin: “Alle ore 12.00 di oggi l’unica offerta formalizzata dal Chelsea per Lukaku è…”

I dettagli dell'unica offerta che al momento è arrivata alla società nerazzurra da parte del Chelsea per l'attaccante belga

Fabrizio Biasin ha condiviso sui social un aggiornamento in merito alla trattativa del Chelsea per Romelu Lukaku. Il giornalista sportivo ha chiarito i dettagli dell'unica offerta ad oggi formalizzata per l'attaccante belga e fatta pervenire alla dirigenza dell'Inter:"Alle ore 12.00 di oggi l’unica offerta formalizzata dal Chelsea all’Inter per Lukaku è di 100 milioni + il cartellino di Alonso".