Bonan: “Lukaku, infortunio che ci sta. Devo dire la verità: quando l’ho rivisto in campo…”

"Lukaku ha subito un infortunio piuttosto delicato, ci sta che subentrino queste difficoltà muscolari. Quando ho visto Lukaku, devo dire la verità, non mi è sembrato in grandissima condizione. Un conto è quando entri a risultato acquisito come col Plzen.Per la Juve, l'Inter sta girando con Dzeko e Lautaro e l'Inter non va toccata là davanti, per Lukaku è un incidente di percorso che ci sta, deve solo riposarsi un po'"