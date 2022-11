La Stampa – Juventus-Inter, match da dentro o fuori: anche il pari sarebbe negativo

"Era già delicato di suo, ma questo Derby d’Italia diventa ancor più fondamentale dopo la spallata di Spalletti al campionato. La vittoria del Napoli a Bergamo obbliga Juve e Inter a non commettere passi falsi nella sfida di stasera allo Stadium, con la consapevolezza che neanche un pareggio sarebbe un risultato giusto per restare agganciati alla lotta scudetto". Apre così l'articolo de La Stampa in merito alla sfida tra Juventus e Inter, match delicato in ottica classifica.