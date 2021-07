Vanni: “Quando Lautaro licenziò il suo agente dissero ‘fa come Skriniar’. La verità…”

Quando aveva licenziato il suo procuratore storico, tanti tifosi avevano paragonato Lautaro Martinez a Milan Skriniar. Il punto di vista del giornalista di Repubblica.

Franco Vanni, giornalista di Repubblica, ha espresso la sua opinione in merito ad un tema sempre molto attuale nel calcio. Si parla di Inter e nello specifico del rinnovo dell'attaccante argentino. Un rinnovo non ancora definito: "Quando Lautaro diede il ben servito al suo vecchio procuratore Beto Yaque in molti dissero: “Fa come Skriniar, rinuncia al procuratore per rinnovare con l’Inter da solo”. La verità è che nel calcio di oggi gli Skriniar sono pochi".