Libero – PSG, offerta di 65 mln per Skriniar: affare si farà. Inter su Bremer

Sarebbe in arrivo dalla Francia un'offerta di 60 mln + 5 di bonus per lo slovacco. Basteranno? Per il quotidiano sì

Eva A. Provenzano

Giocatori in scadenza nel 2023 che dovrebbero essere più facili da trattare per chi li vuole perché i club o li cedono o li perdono a parametro zero l'anno dopo. In Serie A ha il contratto in scadenza ad esempio Koulibaly o Milenkovic. Tutti fanno parte del walzer dei difensori che prenderà vita in questa estate. Anche Skriniar è un giocatore in scadenza nel 2023 e non ha ancora rinnovato con l'Inter. Ma Milan fa eccezione.

Lo spiega il quotidiano Libero: "Vero, il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023, ma lo rinnoverebbe anche domani mattina. In più si è liberato dell’agente per trattare in persona, quindi non subisce pressioni. La valutazione che ne fa l’Inter è infatti in linea con quella reale, se non addirittura superiore: 80 milioni diventati 70 per accorciare la distanza con il Psg, con cui i nerazzurri hanno di recente chiuso ottimi affari (Icardi e Hakimi per oltre 100 milioni incassati). I parigini a loro volta stanno per alzare a 60 più 5 di bonus l’offerta, dopo che il giocatore è già stato convinto con un quinquennale da 7,7 milioni a salire. L’affare si farà e l’Inter poi stringerà per Bremer e Milenkovic, che guarda caso scade nel 2023 dopo il rinnovodi un anno con la Fiorentina e l’annessa promessa di cessione".

L'alternativa

Il quotidiano ricorda anche un'altra alternativa presa in considerazione per la difesa dall'Inter: si tratta del 26enne Soyuncu, giocatore del Leicester, che vale 40 mln ma il club inglese potrebbe accontentarsi della metà perché il suo contratto scade proprio nel 2023.

(Fonte: Libero)