A. Paganin: “Lukaku e Inzaghi avranno grande voglia di riscatto”

"Per entrambi. Lukaku viene da una stagione in cui aveva grandissime aspettative ed è stato un flop incredibile per lui e per chi lo ha voluto. Ma questo ormai appartiene al passato. Ora è un giocatore dell'Inter e avrà una grandissima voglia di dimostrare che la parentesi di Londra è solo un momento. Per Inzaghi è la vera prova del nove, non avrà alibi stavolta. Ha buttato via il campionato scorso, due trofei non possono lenire i dolori".