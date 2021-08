Abraham-Roma, l’affare si complica? SM: “Bloccato il passaggio di Dzeko all’Inter”

Dzeko sembra sempre più vicino all'Inter ma, per il semaforo verde per l'operazione, è necessario che la Roma trovi il sostituto del bosniaco

Edin Dzeko sembra sempre più vicino all'Inter ma, per il semaforo verde per l'operazione, è necessario che la Roma trovi il sostituto del bosniaco. E le notizie che arrivano da Londra non sembrano così positive, sia per la Roma sia, di conseguenza, per l'Inter. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, per i giallorossi si complica la pista Abraham: la Roma ha un'intesa col Chelsea sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 35-40 mln ma il giocatore preferisce l'Arsenal, squadra per cui tifa da bambino.