Intervistato da TMW, l’agente Beppe Accardi ha parlato del mercato dell’Inter, alla ricerca di rinforzi per la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Oggetto della chiacchierata la lunga trattativa tra i nerazzurri e il Barcellona per riportare in Italia Arturo Vidal: “Può fare la differenza. In quel gruppo e con la sua mentalità può incidere tanto. Il solo Vidal può bastare“.