Inter, Conte non si accontenta di Spinazzola: lo United non molla Young, Marotta ha pronta l’alternativa

In casa Inter non è ancora tramontata la pista che porta ad Ashley Young. Come scrive Tuttosport, Conte non si accontenta di Spinazzola e vuole un altro esterno capace di giocare su tutta la fascia.

I nerazzurri hanno da tempo l’accordo con il 34enne capitano del Manchester United, valido solamente in caso di trasferimento a gennaio. L’alternativa resta un altro ex calciatore dei Red Devils, Matteo Darmian, oggi al Parma è già bloccato a settembre da Marotta.

Young non è stato convocato per la sfida di FA Cup contro il Wolverhampton e ha chiesto da diversi giorni a Solskjaer e alla dirigenza di lasciarlo partire: al momento non è ancora arrivato l’ok per l’addio definitivo a zero.