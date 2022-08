Sky – Acerbi blocca il mercato in entrata della Lazio: il suo addio è prioritario

La priorità della Lazio è cedere Francesco Acerbi, seguito anche all’Inter nelle ultime settimane. Come riportato da Sky Sport, Maurizio Sarri ha chiesto un terzino sinistro al club, ma finché ci sarà in rosa Acerbi, il presidente Lotito non affonderà per un nuovo colpo in entrata. Il centrale classe 1988, sotto contratto fino al 30 giugno 2025, ha un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro e non rientra più nei piani dell’allenatore e del club. Il suo addio è considerato una priorità in questa fase di mercato.