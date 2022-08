Acerbi ha fretta: vuole l’Inter. Chalobah? Apertura Chelsea ma ad una condizione

Secondo quanto riportato da Tuttosport, al momento ci sono due nomi su cui l'Inter sta lavorando per la difesa: Acerbi e Chalobah, anche perché Akanji è più defilato, in quanto rimanga il più caro dei tre. "L’Inter guarda ancora con interesse a Chalobah, il Chelsea pare disposto a darlo in prestito secco, ma vorrebbe darlo a una squadra che gli dia minuti per giocare con continuità. Per questo il club nerazzurro si è portato avanti con Acerbi su spinta soprattutto del difensore che, fuori dal progetto Lazio, vorrebbe tornare a lavorare con Inzaghi e - per ora - ha risposto «no, grazie» al sondaggio dell’Olympique Marsiglia. Acerbi ha fretta, vorrebbe già essere nerazzurro in occasione di Lazio-Inter in programma venerdì 26", conferma il quotidiano.