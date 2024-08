In casa Inter uno dei temi da affrontare nel corso della stagione sarà il futuro della linea difensiva. Nello specifico, per quanto riguarda il ruolo di perno centrale: Francesco Acerbi e Stefan de Vrij fin qui hanno sempre dato garanzie, ma entrambi sono in scadenza di contratto, e la loro età (36 anni il primo, 32 il secondo) e le loro condizioni fisiche non sempre perfette impongono delle necessarie riflessioni.

Per questo motivo, secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra si prenderà del tempo per decidere: "A proposito di rientri in gruppo, è imminente quello di De Vrij, che già oggi potrebbe tornare a lavorare. L'olandese, in stagione, si alternerà ad Acerbi al centro della difesa. Si tratta di una coppia "a rischio" a causa dell'età e di qualche acciacco. Entrambi hanno il contratto in scadenza: a fine stagione verrà presa una decisione sul loro futuro".