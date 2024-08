FCIN1908 / Inter subito in campo verso l’Atalanta: Lautaro e de Vrij a parte

Hanno lavorato a parte Stefan de Vrij, Lautaro Martinez e Tajon Buchanan , alle prese con i rispettivi problemi fisici. I primi due hanno nel mirino la prossima gara di campionato con l’Atalanta, nei prossimi giorni si capirà se ci saranno. È ancora presto invece per il canadese, che tornerà a ridosso dell'anno nuovo.

Ieri Inzaghi dopo il Lecce ha parlato così delle condizioni del capitano nerazzurro: “Lautaro venerdì mattina si è svegliato con il dolore e insieme allo staff medico abbiamo deciso di no rischiarlo. Lui è un generoso, avrebbe voluto esserci, ma siamo alle prime partite: ho la fortuna di avere altri giocatori, cercheremo di recuperarlo per venerdì, vedremo di giorno in giorno”, ha spiegato l’allenatore.