Sky – Acerbi, bozza di accordo Inter-Lazio: ecco cosa manca. Akanji e Chalobah…

L'Inter cerca un difensore per completare il reparto arretrato di Inzaghi. I dirigenti dell'Inter stanno lavorando per portare a Milano Acerbi dalla Lazio.

"Acerbi dovrebbe arrivare in prestito diritto di riscatto, le due società hanno già una bozza d'accordo stanno lavorando sulle cifre. La cifra del prestito oneroso e dell'eventuale riscatto che l'Inter potrebbe esercitare a fine stagione. La volontà del giocatore è di andare all'Inter, dove ritroverebbe Simone Inzaghi. Gli altri due nomi Akanji e Chalobah non vengono ceduti in prestito con diritto di riscatto", riporta Sky Sport.